Врачи медцентра имени Рошаля спасли девочку с инсультом

Медики Детского клинического центра имени Рошаля продолжают спасать жизни юных пациентов. На этот раз экстренная помощь была оказана 16-летней Юлии, поступившей в медицинское учреждение с кровоизлиянием в мозг.
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