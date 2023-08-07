Американскому флоту нужны дизельные подлодки

Действительно, новости очень неоднозначные, но простите, а когда у нас было все понятно и однозначно? Впрочем, внезапно проснувшийся интерес к дизель-электрическим подводным лодкам в среде американских профильных СМИ типа «1945» и «The Drive» раскрывается довольно просто.