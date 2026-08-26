МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

76 подписчиков

Щит “Лилия” опустился под воду для прокладки метротоннеля из Хорошево-Мневников в Строгино

Щит “Лилия” опустился под воду для прокладки метротоннеля из Хорошево-Мневников в Строгино

Тоннелепроходческий комплекс «Лилия» начал движение под Большим Строгинским затоном. Он прокладывает тоннель на участке строящейся Рублево-Архангельской линии метро между станциями «Серебряный бор» и «Строгино».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии