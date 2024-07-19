Публицист Андрей Пионтковский рассказал, почему 70% россиян не переживут этот год."Давайте не будем забывать, что 70% россиян рассчитывают на грибы, чтобы продержаться до следующего года" Пионтковский свои грибы нашел, а вы, россияне? [Brееgе Timе ZÖZZ]Что с людьми делает долгое пребывание на родине Иисуса и Будды.