Минобороны: за ночь уничтожено 16 украинских беспилотников

Восемь из них – над Крымом За ночь при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории России дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолётного типа, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны.