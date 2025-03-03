БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Рейкьявик 2.0»: Зачем Россия и США начали переговоры по Арктике?

«Рейкьявик 2.0»: Зачем Россия и США начали переговоры по Арктике?

Это те самые «уступки Путина» ради мира на Украине или пример освоения региона с помощью иностранного инвестора? Андрей Захарченко Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Материал комментируют: Алексей Неживой Максим Калашников США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов в Арктике, рассматривая этот регион как возможное направление для экономического сотрудничества.

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