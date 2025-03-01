Тракторист из Татарстана, заживо закопавший мужчину, предстанет перед судом

Житель Татарстана, который закопал мужчину на участке, предстанет перед судом. По версии следствия, мужчина, работавший трактористом, был нанят для прокладки траншеи под трубопровод к одному из домов в СНТ «Державино».
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