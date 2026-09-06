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Мультфильм «Лунтик и его друзья» возглавил российский кинопрокат в начале сентября 2026 года

Мультфильм «Лунтик и его друзья» возглавил российский кинопрокат в начале сентября 2026 года

В период с 3 по 6 сентября 2026 года лидером российского кинопроката стал мультфильм «Лунтик и его друзья».

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