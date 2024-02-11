Названы самые выгодные туристические направления для россиян

Самыми выгодными зарубежными туристическими направлениями в этом году станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
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