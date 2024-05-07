Сатановский обрисовал перспективы Запада в случае продолжения антироссийского курса

Жители России крайне негативно воспринимают поддержку, которую Запад оказывает Украине. Об этом в ходе видеоинтервью сообщил российский эксперт Евгений Сатановский, обрисовавший печальные перспективы западных стран в случае продолжения ими антироссийского курса.
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