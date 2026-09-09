Журналист Люс упрекнул Уиткоффа и Кушнера в любительском подходе к переговорам

Основная тактика американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа заключается в том, чтобы чтобы «соблазнить собеседников обещаниями послевоенных богатств», однако она не работает и говорит о «любительском подходе» спецпредставителей президента США.