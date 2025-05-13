Убить Россию

Людмила Фирстова Регина, кто разваливается?! Вы или ваши умственные способности? Чушь не пишите! За дискредитацию Правительства РФ и президента вас нужно привлечь к ответственности по УК РФ

МП Михаил Пантюхин Пора бы всех кто подписывал с МОМом этот договорняк, признать предателями коренного народа России и изменниками РОДИНЫ!!!! Они слуги англосаксов в России!!! И с них идут эти ржавые преступления со звериным оскалом из засразии и закавказья!!!!