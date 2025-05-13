Константин Двинский Старший советник Хельсинкской комиссии США* Пол Массаро, приняв пранкеров Вована и Лексуса за представителя киевского режима, без стеснения изложил стратегию развала России: ставка на сепаратизм, "деколонизацию", разрушение русского цивилизационного ядра.
Убить Россию
Комментарии
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Людмила Фирстова
Регина, кто разваливается?! Вы или ваши умственные способности? Чушь не пишите! За дискредитацию Правительства РФ и президента вас нужно привлечь к ответственности по УК РФ
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19 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пора бы всех кто подписывал с МОМом этот договорняк, признать предателями коренного народа России и изменниками РОДИНЫ!!!! Они слуги англосаксов в России!!! И с них идут эти ржавые преступления со звериным оскалом из засразии и закавказья!!!!
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13 час.
Пульхерия Djem
Понимаете на кого работает затулин,зазывая сюда мигрантов,тем более,что дучура его замечена в связях с МИ-6.
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12 час.
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