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Европа начинает ограбление России

Европа начинает ограбление России

Автор: Дмитрий Родионов  Сначала они своруют доходы с активов, а потом и сами активы В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Комментарии
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Андрей
что заморозили что конфисковали -нам один чёрт. Всё вернём со временем.
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