В Чите пьяный водитель Renault устроил ДТП на Дачной

В краевом центре на улице Дачной произошло столкновение двух транспортных средств, за рулём одного из которых находился нетрезвый автомобилист.
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