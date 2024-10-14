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Чистая прибыль «Банка «Санкт-Петербург» по РСБУ выросла в 3 квартале на 59,3%

Чистая прибыль «Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2024 года составила 40,5 млрд рублей (+6,6% по сравнению с результатом за 9М 2023 года), в том числе 15,6 млрд рублей за 3 квартал 2024 года (+59,3% г/г), следует из отчетности компании.

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