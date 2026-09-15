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Татар-информ

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Противоречивый старт: с чем молодежка «Ак Барса» подошла к сезону

Противоречивый старт: с чем молодежка «Ак Барса» подошла к сезону

Рассказываем, какой игры ждать от казанских воспитанников под руководством Александра Щербины в предстоящем сезоне МХЛ 2026/2027.

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