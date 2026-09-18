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Журнал «Профиль»

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Жители Крыма получат денежную компенсацию за отсутствие электричества

Выплаты предназначены только тем лицам, кто оставался без света 48 часов. Глава республики Сергей Аксенов оценивает число пострадавших более чем в 600 тыс.

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