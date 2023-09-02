smi.today

4 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Зеленский стал похож на маленького избалованного ребёнка, всё время закатывающего истерики :"Хочу! Хочу! Хочу!"Украинские ВВС де...
  • Алекс Архипов
    ДожилиДанилов: Украина ...
  • Галина Мыльникова
    Если автор сравнивает статью Гарбузова с позицией Гиркина, то я с частью  высказываний Гиркина о внутреннем положении...Гарбузова отстран...

Сенатор Шейкин: россиянам нужно сменить пин-коды на сим-картах для безопасности

Сенатор Шейкин: россиянам нужно сменить пин-коды на сим-картах для безопасности

Россиянам дали советы, как обезопасить свои данные в случае кражи или утери смартфона. Один из самых простых способов заключается в установке собственного пин-кода через настройки телефона, отметил в разговоре с РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх