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Около 25 предприятий открыли на первых этажах новостроек по программе реновации на юге города

Около 25 предприятий открыли на первых этажах новостроек по программе реновации на юге города

В столице в нежилых помещениях на первых этажах новостроек по Программе реновации открываются предприятия социально-бытовой направленности: магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-заказов и многое другое.

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