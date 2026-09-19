Россия занимает первое место в мире по пяти показателям — и большинство россиян об этом не знают...

🌍 Когда иностранцы узнают эти цифры — они не верят. Просят повторить. Гуглят. Проверяют.
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От большинства перечисленных пунктов страну активно избавляют все последние 30 лет...
Почему то только , по уровню жизни, где то за 100 местом. В чём дело ? Может выборы исправят ? Будем посмотреть.