Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия занимает первое место в мире по пяти показателям — и большинство россиян об этом не знают...

Россия занимает первое место в мире по пяти показателям — и большинство россиян об этом не знают...

🌍 Когда иностранцы узнают эти цифры — они не верят. Просят повторить. Гуглят. Проверяют.

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