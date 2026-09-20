Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии по вопросам гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор откроет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Советский феодализм
- Странные люди...
- М Без русских никак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым