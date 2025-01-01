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Генич о ЧМ-2026 на «Матч ТВ»: «Спасибо руководству, «Газпром-Медиа» за то, что оставляют канал на плаву в плане трансляций»

Ранее «Матч ТВ» объявил, что эксклюзивно покажет все игры чемпионата мира 2026 года. «Пока рано говорить о том, как будут показывать этот чемпионат мира: с места событий (в чем я сильно сомневаюсь) или же нет.

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