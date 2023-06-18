Озвучена дата окончания СВО на Украине в 2023 году: когда Путин и Зеленский подпишут мирный договор – последние прогнозы 18.06.23

Как и когда закончится специальная военная операция на Украине? Подпишут ли мирный договор Москва и Киев в 2023 году? Что об этом говорят военные аналитики и политические деятели? Пророчество Жириновского: точная дата, когда закончится СВО на Украине Министр обороны Украины озвучил сроки окончания спецоперации Военный рассказал, когда наступит мир между Москвой и Киевом В США определили сроки завершения специальной военной… Озвучена дата окончания СВО на Украине в 2023 году: когда Путин и Зеленский подпишут мирный договор – последние прогнозы 18.