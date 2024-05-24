Экс-депутат Рады раскрыл, как в ВСУ на самом деле видят разрешение конфликта

По словам Владимира Олейника, в украинской армии осознают потерю территорий и хотят "корейский" вариантБывший народный депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что украинские военные понимают, что им не удастся удержать территории, за которые идёт битва.
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