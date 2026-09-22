Сокращения NASA поставили под вопрос способность комплекса Goddard строить космические телескопы

Центр потерял около 40% сотрудников, несколько лабораторий закрыли, а Национальные академии США проверяют, сохранились ли возможности для будущих крупных миссий Центр космических полётов имени Годдарда NASA (Goddard Space Flight Center) пережил масштабное сокращение штата и инфраструктуры.