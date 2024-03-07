Пожар вспыхнул в деревянном здании в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы тушили огонь в доме на улице Бесовецкой В среду в 7 часов 24 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном расселенном доме на улице Бесовецкой.
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