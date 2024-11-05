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"Белоусов может стать премьер-министром": Кресло под Мишустиным попытались пошатнуть - политолог объяснил, где просчитались "инсайдеры"

"Белоусов может стать премьер-министром": Кресло под Мишустиным попытались пошатнуть - политолог объяснил, где просчитались "инсайдеры"

Кресло под Мишустиным попытались пошатнуть – ресурсы беглого миллиардера начали активно раскачивать информационное пространство, приводя разные "аргументы" и ссылаясь на разные "секретные источники", придерживаясь одного единственного тезиса: "Белоусов может стать премьер-министром".

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Мишустин на своем месте! И ненадо писать и расшатывать ситуацию!
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6 час.

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