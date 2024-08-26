Невероятный рекорд: Харрис собрала $540 млн в ходе предвыборной кампании

В воскресенье предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис заявил, что с тех пор, как Харрис начала свою президентскую кампанию после отзыва президента Джо Байдена месяц назад, ей удалось собрать в общей сложности 540 миллионов долларов.