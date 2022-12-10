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Победить «Единую Россию» или как получится. Системная оппозиция начала подготовку к выборам в Екатеринбургскую думу

Победить «Единую Россию» или как получится. Системная оппозиция начала подготовку к выборам в Екатеринбургскую думу

В сентябре 2023 года жители Екатеринбурга изберут новый состав городской думы. Выборы обещают быть конкурентными при условии, что сохранится действующая модель избрания: 18 депутатов по партийным спискам и 18 депутатов по одномандатным округам.

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