Победить «Единую Россию» или как получится. Системная оппозиция начала подготовку к выборам в Екатеринбургскую думу

В сентябре 2023 года жители Екатеринбурга изберут новый состав городской думы. Выборы обещают быть конкурентными при условии, что сохранится действующая модель избрания: 18 депутатов по партийным спискам и 18 депутатов по одномандатным округам.
В сентябре 2023 года жители Екатеринбурга изберут новый состав городской думы. Выборы обещают быть конкурентными при условии, что сохранится действующая модель избрания: 18 депутатов по партийным спискам и 18 депутатов по одномандатным округам.
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