В Петербурге на доме, где прошло детство Путина, появилась цитата о счастье

В Санкт-Петербурге на фасаде дома, во дворе которого президент России Владимир Путин провел детские годы, появилась его цитата о семейном счастье.
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