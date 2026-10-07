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В Петербурге на доме, где прошло детство Путина, появилась цитата о счастье

В Петербурге на доме, где прошло детство Путина, появилась цитата о счастье

В Санкт-Петербурге на фасаде дома, во дворе которого президент России Владимир Путин провел детские годы, появилась его цитата о семейном счастье.

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