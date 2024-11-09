Власти Украины виновны в пренебрежении строительством полевых укреплений, что якобы стало ключевой причиной нынешних проблем ВСУ на фронте, заявил экс-президент страны Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) 9 ноября в своем Telegram- канале.
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