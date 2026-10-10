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Царьград

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"Запахло кислым": Военкор Котенок намекнул на удары по канализации Киева

"Запахло кислым": Военкор Котенок намекнул на удары по канализации Киева

Власти украинской столицы предлагают тем жителям, у кого есть родственники в западной части страны, временно переехать к ним.

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