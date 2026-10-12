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Драйв, свобода, рок-н-ролл: 600 000 участников на фестивале «Watkins Glen Summer Jam» в 1973 году

Драйв, свобода, рок-н-ролл: 600 000 участников на фестивале «Watkins Glen Summer Jam» в 1973 году

Поклонники рок-музыки — личности свободные и легкие на подъем. Рок-фестивали всегда многолюдны и наполнены яркими эмоциями и оригинальными персонажами.

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