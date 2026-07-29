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Нижегородская правда

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Экс-начальнику ремонтного депо дали 7,5 лет колонии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему начальнику вагонного ремонтного депо Дмитрию Рассказову, который обвинялся в коммерческом подкупе, присвоении, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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