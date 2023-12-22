Путь к дракону: почему Mario Wonder — лучший платформер про супербратьев за 30 лет

Super Mario Bros. Wonder уже дали Game Award как лучшей семейной игре года, в Японии она несколько недель возглавляет в топ продаж, а восторженных отзывов уже столько, что можно говорить о релизе как о событии.
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