Жан-Пьер назвала «невероятно оскорбительным» вопрос о наличии деменции у Байдена

Зоя Копань

Они там что все дебилы или начиная с этой секретутки, с деменцией? Вот если бы у нас наш президент так себя вёл с явной деменцией, то их политехнологи заклевали бы нашу страну и нашего президента! Какой у них там цирк и люди как стадо повторяют что будут за эту мумию голосовать через "почту, на деревню дедушке"!