Официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер назвала «невероятно оскорбительным» заданный ей вопрос о наличии деменции у 81-летнего главы государства Джо Байдена.
Жан-Пьер назвала «невероятно оскорбительным» вопрос о наличии деменции у Байдена
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Они там что все дебилы или начиная с этой секретутки, с деменцией? Вот если бы у нас наш президент так себя вёл с явной деменцией, то их политехнологи заклевали бы нашу страну и нашего президента! Какой у них там цирк и люди как стадо повторяют что будут за эту мумию голосовать через "почту, на деревню дедушке"!
Ответить
17 час.
Зоя Копань
Ну да забыла, это было бы не то, у них же дерьмократия!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии