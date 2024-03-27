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Жан-Пьер назвала «невероятно оскорбительным» вопрос о наличии деменции у Байдена

Жан-Пьер назвала «невероятно оскорбительным» вопрос о наличии деменции у Байдена

Официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер назвала «невероятно оскорбительным» заданный ей вопрос о наличии деменции у 81-летнего главы государства Джо Байдена.

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Комментарии
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Зоя Копань
Они там что все дебилы или начиная с этой секретутки, с деменцией? Вот если бы у нас наш президент так себя вёл с явной деменцией, то их политехнологи заклевали бы  нашу страну и нашего президента! Какой у них там цирк и люди как стадо повторяют что будут за эту мумию голосовать через &quot;почту, на деревню дедушке&quot;!
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17 час.
Зоя Копань
Ну да забыла, это было бы не то, у них же дерьмократия!
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17 час.

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