Омский минздрав уже три месяца не отчитывается о рождаемости в регионе. В последний раз глава ведомства Дмитрий Маркелов делал это в начале июля - тогда он сообщал, что за июнь в местных роддомах родилось 1117 детей.
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