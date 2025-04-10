В российском городе обвалился фасад отремонтированного дома

4u4elo

" дом на два подъезда по 3-й Строительной стукнул построили 71 год назад." Автор поста такой же бездарный бракодел, как и те строители ремонтники обвалившегося дома. Пост в несколько предложений не в состоянии грамотно написать ? Автор, иди на стройку. Там все такие косорукие