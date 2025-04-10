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В российском городе обвалился фасад отремонтированного дома

В российском городе обвалился фасад отремонтированного дома

Фасад дома, в котором недавно там был капитальный ремонт, едва не рухнул на людей во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Комментарии
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4u4elo
&quot; дом на два подъезда по 3-й Строительной стукнул построили 71 год назад.&quot;  Автор поста такой же бездарный бракодел, как и те строители ремонтники  обвалившегося дома.  Пост в несколько предложений не в состоянии грамотно написать ?  Автор, иди на стройку. Там все такие косорукие
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