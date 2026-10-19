Александр ШУСТОВ Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев 13 октября в ходе заседания комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции жогорку кенеша (парламента) заявил об отказе принимать нелегальных мигрантов из Афганистана и Африки, оказавшихся на территории Евросоюза, в обмен на возможность трудоустройства для киргизских мигрантов.
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