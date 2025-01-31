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Лев Лещенко: на школьных дискотеках нужно включать «Подмосковные вечера» и классику

Лев Лещенко: на школьных дискотеках нужно включать «Подмосковные вечера» и классику

В России нужно вернуть традицию проведения школьных дискотек, считает директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Агре.

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