Июль начнется в Омской области с понижения температуры и дождей. Днем столбик термометра будет опускаться до +19°.
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Июль начнется в Омской области с понижения температуры и дождей. Днем столбик термометра будет опускаться до +19°.