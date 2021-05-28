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Осака о бойкоте прессы на РГ: «Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем»

Вторая ракетка мира Наоми Осака в письме директору «Ролан Гаррос» Ги Форже и главе Федерации тенниса Франции Жилю Мореттону пояснила свою позицию по отказу от общения с журналистами во время турнира.

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