Осака о бойкоте прессы на РГ: «Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем»

Вторая ракетка мира Наоми Осака в письме директору «Ролан Гаррос» Ги Форже и главе Федерации тенниса Франции Жилю Мореттону пояснила свою позицию по отказу от общения с журналистами во время турнира.
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