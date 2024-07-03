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Вести Севастополь

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Симферополец до смерти избил подругу в районе металлобазы

38-летний житель Симферополя обвиняется в смертельном избиении знакомой.В марте текущего года, на металлобазе в районе Московского шоссе, обвиняемый, во время распития алкогольных напитков с подругой, вступил с ней в конфликт.

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