Симферополец до смерти избил подругу в районе металлобазы

38-летний житель Симферополя обвиняется в смертельном избиении знакомой.В марте текущего года, на металлобазе в районе Московского шоссе, обвиняемый, во время распития алкогольных напитков с подругой, вступил с ней в конфликт.
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