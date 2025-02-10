Парковка автомобиля на такой разметке грозит штрафом до 5000 рублей

Автовладельцев Петербурга будут штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке. Соответствующие поправки в региональный закон об административных нарушениях утвердили депутаты Законодательного собрания.
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