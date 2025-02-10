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За рулем

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Парковка автомобиля на такой разметке грозит штрафом до 5000 рублей

Парковка автомобиля на такой разметке грозит штрафом до 5000 рублей

Автовладельцев Петербурга будут штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке. Соответствующие поправки в региональный закон об административных нарушениях утвердили депутаты Законодательного собрания.

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