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Генерал Содоль заявил в Раде, что армия Украины держит оборону из последних сил

Генерал Содоль заявил в Раде, что армия Украины держит оборону из последних сил

Армия Украины в настоящий момент держит оборону из последних сил. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал, выступая в Верховной Раде, командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.

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