ГНБ Киргизии: у готовивших госпереворот людей изъяли 50 единиц оружия

Силовики провели обыски в машинах и домах подозреваемых в подготовке госпереворота в Киргизии. У них изъяли большое количество боеприпасов, десятки пистолетов и другого оружия, сообщила пресс-служба Госкомитет нацбезопасности республики.
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