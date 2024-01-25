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Вирусолог Малинникова: В России набирает обороты эпидемия гриппа и ОРВИ

Вирусолог Малинникова: В России набирает обороты эпидемия гриппа и ОРВИ

В России увеличивается число заболеваний гриппом и ОРВИ. Особенно уязвимы к инфекциям пожилые люди. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова, — передает Агентство городских новостей «Москва».

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