Онколог Пурцхванидзе сообщила о высокой вылечиваемости карциномы

Онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала о карциноме ин ситу, выявленной на нулевой стадии рака. Болезнь может возникать в различных органах без симптомов, но при своевременном обнаружении шансы на полное выздоровление очень высоки.
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