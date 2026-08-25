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Царьград

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Онколог Пурцхванидзе сообщила о высокой вылечиваемости карциномы

Онколог Пурцхванидзе сообщила о высокой вылечиваемости карциномы

Онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала о карциноме ин ситу, выявленной на нулевой стадии рака. Болезнь может возникать в различных органах без симптомов, но при своевременном обнаружении шансы на полное выздоровление очень высоки.

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