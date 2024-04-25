Поиски пропавших людей осложняются «законодательными ограничениями»

Операции по поиску пропавшего человека зачастую сложны и затянуты из-за законодательных ограничений. Начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну утверждает, что зачастую процессы длятся дольше, чем хотелось бы и правоохранителям, и обществу, поскольку на каждом этапе требуются всевозможные бюрократические процедуры.