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У «МЮ» при тен Хаге 13 побед и 5 поражений за 20 матчей

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага выиграл 65% матчей. «Красные дьяволы» одолели «Астон Виллу» (4:2) в Кубке английской лиги.

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